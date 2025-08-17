Новости

Более 600 человек преображают дома в Иркутске в рамках акции «Фасадник»

Акция «Фасадник» проводится в Иркутске 16-17 августа. В ее рамках обновляют 12 объектов. К проекту присоединились сотни человек.

«Ежегодно в конце августа в нашем городе проходит хорошая акция «Фасадник», цель которой – придать достойный вид объектам деревянного зодчества. С 2017 года привели в порядок 145 таких домов, в эти выходные работы проходят еще на 13 объектах. Участие в общем деле принимают более 600 иркутян», – поделился мэр Руслан Болотов.

Преображенные объекты можно увидеть на улицах Степана Разина, Грязнова, Пролетарская, 8 Марта, Фурье, Карла Либкнехта, Сурикова, Грязнова, Богдана Хмельницкого, Лапина, в Пионерском переулке. Проект поддержали как любители, так и профессионалы.


