Как встреча Путина и Трампа влияет на рынки

Долгожданная встреча года состоялась: Путин и Трамп провели переговоры. Что это означает для инвесторов, рассказывает эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов.

Коррекция на рынке

Оба президента дали положительную оценку встрече. Путин отметил, что это первый серьёзный шаг к урегулированию конфликта и нормализации отношений с США. Однако на российском рынке наблюдалась коррекция: некоторые акции упали на 1,5-2%.

– Это связано с тем, что инвесторы фиксировали прибыль, потому что ожидания, на мой взгляд, были чрезмерно завышенные, – отмечает Всеволод Зубов.



Предстоящая неделя будет волатильной

В ближайшую неделю, по мнению эксперта, можно будет увидеть падение тех компаний, которые больше всего выигрывают от мира. Это Газпром, Новатэк, Unipro и другие.

– Предстоящая неделя будет важной, будет много разных новостных сообщений и спекуляций от каждой из сторон, поэтому лично я ожидаю волатильного рынка. Здесь самое важное — не делать каких-то резких движений и спокойно, согласно своей стратегии, продолжать инвестировать.

Долгосрочно надеемся на позитив

Краткосрочная волатильность не должна затмевать долгосрочные позитивные перспективы.

– Пока рано делать какие-то однозначные выводы, но если позитивный тренд сохранится, то на фоне снятия геополитической напряжённости улучшатся условия торговли. Цены на импорт снизятся, а на экспорт подрастут. Повысится физический экспорт. Это вместе со снижением дефицита бюджета вызовет замедление темпов роста ВВП. На фоне роста импорта внутренние цены будут расти медленнее, что приведёт к снижению процентной ставки и ослаблению рубля.

Доходность облигаций снизится

Что касается долгового рынка, при геополитическом позитиве и снижении ставки доходности ОФЗ сократятся.

– Ключ к концу года может опуститься до 13,5%. В следующем году до 10%, в 2027 — уже до 8%. От более быстрого смягчения ЦБ в облигациях больше всего выиграют длинные выпуски с погашением свыше 10 лет.

Акции покажут рост

Что касается акций, при благоприятном геополитическом исходе аналитики БКС ожидают роста индекса Мосбиржи до 3700 пунктов. Дивидендная доходность индекса может вырасти до 11%.

– Если называть имена, то первый фаворит — Новатек. В условиях снятия санкций у него большие возможности для наращивания мощностей по производству и доставке СПГ. Еще один фаворит — Роснефть. У компании большой долг. Среди крупных нефтяников она оказывается в выигрышном положении от более быстрого снижения ключевой ставки. Это позитивно и для дивидендов. У компании есть потенциал роста за счёт реализации проекта Восток Oil, с которого также могут быть сняты санкции США. Ещё можно вспомнить про Русал. В случае снятия санкций у него появится возможность вернуться на премиальный европейский рынок. Это положительно скажется на прибыли уже в следующем году. Кроме того, компания сможет снизить долговую нагрузку за счёт смягчения денежно-кредитной политики и повышения рентабельности. Среди банков наиболее чувствительный к снижению процентных ставок ВТБ.

Также банк чувствителен к потенциальной переоценке российских активов при геополитической разрядке — акции и облигации. В секторе девелопмента от снижения ключевой ставки могут выиграть практически все компании, так как это снизит давление долговой нагрузки и сможет оживить рынок ипотеки. Наиболее ликвидная бумага в секторе ПИК.