Уиткофф: Россия готова на уступки по пяти регионам Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия согласилась на уступки по пяти украинским регионам, однако не уточнил, о каких именно регионах идет речь. Вашингтон планирует обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, передаёт РБК.

Уиткофф отметил, что основной вопрос урегулирования украинского конфликта — это обмен территориями. Он выразил надежду, что обсуждение в понедельник приведет к ясности и мирной сделке.

Reuters и FT сообщали, что во время переговоров на Аляске Россия предложила заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уход с занятых районов Сумской и Харьковской областей в обмен на отступление ВСУ с территорий Донбасса. Российская армия также взяла под контроль несколько населенных пунктов в Днепропетровской области.

Источники FT, знакомые с позицией Зеленского, заявили, что он не согласится передать часть Донбасса России, но открыт для обсуждения территориального вопроса 18 августа. Зеленский также готов обсудить этот вопрос на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.

После саммита России и США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в котором участвовали госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф. Позднее к беседе присоединились европейские лидеры и представители НАТО.

Собеседники Bloomberg утверждали, что Трамп сказал Зеленскому, что решение о территориях остается за Украиной, а позиция Путина не изменилась — он требует вывода украинских войск из Донбасса.

Зеленский подчеркнул, что любые территориальные уступки недопустимы без надежных гарантий безопасности и международного контроля.

Саммит России и США на Аляске прошел в ночь с 15 на 16 августа. По мнению украинских чиновников, встреча лидеров стала для Украины «ужасной» и может привести к попыткам навязать Киеву договор, равносильный капитуляции.