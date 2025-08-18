Как свитер Лаврова с надписью "СССР" стал хитом после встречи на Аляске

Президент Владимир Путин в шутку назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» за его свитер с надписью «СССР», который тот надел во время визита на Аляску. Лавров прибыл в отель в Анкоридже, где проходили переговоры между Россией и США, в этом свитере, что вызвало шутливую реакцию Путина, передаёт РБК.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал о моменте, когда Путин, Лавров, президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, помощник Путина Юрий Ушаков и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассаживались перед началом переговоров. Рубио похвалил рубашку Лаврова, на что Путин в шутку предложил, что Лавров может подарить ее. Лавров пояснил, что речь шла о его свитере с надписью «СССР». Путин, указав пальцем на Лаврова, назвал его «империалистом».

Свитер, который носил Лавров, был от челябинского бренда одежды Selsovet и назывался «Свитер-легенда СССР». После появления министра в этом свитере, модель мгновенно раскупили.

Переговоры прошли в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Анкоридже на Аляске. Встреча в формате «три на три» длилась почти три часа. После этого главы государств выступили на пресс-конференции, но на вопросы журналистов не ответили.