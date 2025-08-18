Новости

Акционеры одобрили ликвидацию "Лензолота"

На собрании акционеров ПАО «Лензолото» было принято решение о ликвидации компании, как указано в отчете об итогах голосования, сообщает Интерфакс.

Прибыль «Лензолота» по РСБУ за 2024 год снизилась более чем вдвое — с 108 млн руб. в 2023 году до 48 млн руб.

94,79% голосующих акций «Лензолота» и 4,46% привилегированных акций принадлежали компании «Полюс». В мае 2025 года акционеры утвердили выплату дивидендов в размере 9,55 руб. на акцию, всего было выплачено 3,3 млн руб.

Ранее аналитики проекта Market Power называли «Лензолото» «одной из самых забавных бумаг на российском рынке», так как у компании уже несколько лет отсутствуют производственные активы. В 2020 году материнская компания «Полюс» решила консолидировать активы золотодобытчика, оставив на балансе «Лензолота» только денежные средства, которые направлялись на дивиденды.


