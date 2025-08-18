Путин и Трамп встретились на 10 из 10: главное за выходные

Главное темой прошедших выходных стала встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Кроме того, эксперты предупредили о росте стоимости аренды в городах РФ, а в Иркутской области рухнула известная нерукотворная арка на Байкале. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Российско-американская встреча

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялись в Анкоридже на Аляске. Они длились около трех часов и, по словам Путина, прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Как пояснил Трамп, стороны на переговорах «добились огромного прогресса», однако «сделки пока нет», саммит при этом он оценил на 10 из 10. Стороны намерены продолжить переговоры. Президент Путин предложил следующую встречу провести в Москве.

Тет-а-тет с Украиной

После встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп решил провести встречу тет-а-тет с Зеленским 18 августа, после чего к переговорам присоединятся европейские лидеры. Также Трамп рассчитывает в перспективе на трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и себя. Европа, в свою очередь, рассматривает возможность ужесточения санкций против России. США же после переговоров пока не планируют вводить такие меры в отношении РФ. Путин попросил ЕС не мешать переговорам, которые сейчас являются довольно конструктивными.

Рост ставок

Эксперты предупредили о возможном росте арендных ставок: съем квартир летом в среднем подорожал на 6%, в ближайшие месяцы стоимость аренды квартир может вырасти еще до 9%. Предполагается, что рост продолжится до сентября включительно, а потом ситуация стабилизируется.

Обрушение арки

В Ольхонском районе Иркутской области на мысе Цаган-Хушун в местности Курма обрушилась природная «Арка мыслителя». Это нерукотворное творение являлось местом притяжения туристов – здесь люди часто делали красивые кадры на фоне байкальских пейзажей. Причины обрушения пока остаются неизвестными.

Овощи с пестицидами

Выездные проверки овощей провели на предприятиях в Иркутской области. На двух из них обнаружили использование пестицидов: ООО «СУН» и ООО «Урожай Сибири». Оба расположены в Иркутском районе. С помощью опасных веществ, запрещенных в РФ, выращивали огурцы в открытом грунте, а также томаты. Компании привлекут к ответственности.