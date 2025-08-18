Бизнес предлагает заменить налоговые штрафы на предупреждения

Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, предлагает заменить штрафы за некоторые налоговые нарушения, совершенные впервые, на предупреждения. Об этом говорится в письме исполнительного директора Андрея Шубина к директору департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкову. В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы уже предусмотрено введение «института предупреждения», но такие изменения пока не приняты, сообщает газета "Ведомости".

Введение предупреждений позволит избежать чрезмерных наказаний для налогоплательщиков, совершивших незначительные нарушения, такие как задержка декларации, без уклонения от уплаты налогов. Это повысит налоговую дисциплину и снизит количество споров с налоговыми органами, уменьшив нагрузку на судебную систему.

«Опора России» ссылается на ст. 3.4 КоАПа, где предупреждение может применяться за некоторые административные правонарушения, если они совершены впервые. Механизм для налогов мог бы работать аналогично.

Шубин пояснил, что предложение связано с новациями для малого и среднего бизнеса, вступившими в силу в этом году. В 2025 году налоговые органы не будут штрафовать бизнес, впервые перешедший на НДС. Это можно расширить на все статьи, связанные с отчетностью и техническими ошибками. Сейчас компании испытывают напряжение из-за новых правил.

С этого года условия для МСП изменились: порог дохода для УСН вырос с 200 млн до 450 млн руб., при превышении 60 млн руб. обязаны платить НДС. Организации могут выбирать ставки 5% или 7% без вычета «входного» НДС или стандартные 20% и 10% с вычетом.

Налоговое законодательство характеризуется высокой неопределенностью и изменчивостью, и введение предупреждений могло бы предотвратить наказания в условиях недостаточной ясности правил, считает партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Однако неуплата налога может происходить по разным причинам, поэтому использование предупреждений для основного состава (ст. 122 НК) вызывает сомнения, отмечает эксперт. На начальном этапе можно внедрить этот подход для составов, не связанных с неуплатой налогов, чтобы оценить его эффективность.

В Налоговом кодексе уже есть ст. 112, которая перечисляет обстоятельства, смягчающие ответственность за налоговые нарушения, напоминает Елена Констандина, советник и руководитель налоговой практики фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Однако суды часто отказываются снижать штрафы, даже если правонарушение совершено впервые, и не учитывают это как смягчающее обстоятельство. Некоторые судьи отказываются снижать штрафы, принимая во внимание характер правонарушения и наличие необоснованной налоговой выгоды.

Суды также утверждают, что совершение правонарушения впервые не является смягчающим обстоятельством, так как это противоречит принципу неотвратимости наказания, добавляет Констандина. Например, в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.07.2012 по делу № А78-7098/2011 подчеркивается, что «добросовестность не является смягчающим обстоятельством». Даже если предупреждения заменят штрафы, перечень правонарушений, к которым это будет применимо, может быть ограничен из-за негативной позиции судов.