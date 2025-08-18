Ремонт офисов в Москве: цены выросли на 20% за год

За последний год стоимость ремонта офисов в Москве увеличилась на 20%, хотя помещения без отделки остаются невостребованными. Консалтинговая компания Ricci сообщает, что базовая отделка офисов классов А и В стоит 130 000–150 000 руб. за квадратный метр без учета НДС. Ремонт более высокого уровня может достигать 200 000–250 000 руб. за квадрат, сообщает газета "Ведомости".

За последние шесть месяцев затраты на отделку выросли на 10–12%. В среднем, стоимость отделки эквивалентна 3–5 годам арендных платежей.

Руководитель департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership (CMWP) Павел Якимчук подтверждает, что затраты на ремонт увеличились на 15%. Однако в последние месяцы рост цен замедлился и незначительно превышает инфляцию. Базовая отделка стоит 105 161 руб. за квадратный метр без НДС, средний уровень — 149 343 руб., а высокий — 247 181 руб.