Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир на Украине должен быть достигнут силой, требуя гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы. Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, для достижения длительного мира. Фон дер Ляйен считает, что Украина должна иметь гарантии для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, и такие же гарантии необходимы для Европы, передаёт РБК.

В марте глава Еврокомиссии заявила, что достижение «мира через силу» на Украине, как этого хочет президент США Дональд Трамп, возможно только при поддержке Евросоюза.

В конце июля Кремль отметил, что концепция «мир через силу» не подходит для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом невозможно достичь целей.

На саммите США и России на Аляске стороны договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые «меняют правила игры», сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Президент России Владимир Путин выразил согласие с Трампом относительно необходимости таких гарантий для Украины.

Саммит России и США на Аляске прошел в ночь с 15 на 16 августа. Президент США Дональд Трамп дал прошедшему саммиту с Владимиром Путиным высшую оценку — 10 из 10. По мнению украинских чиновников, встреча лидеров стала для Украины «ужасной» и может привести к попыткам навязать Киеву договор, равносильный капитуляции.