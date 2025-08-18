В Иркутской области сохраняется дефицит продавцов и мерчандайзеров

Аналитики hh.ru выяснили ситуацию с кадрами в розничной торговле Иркутской области. Востребованными остаются продавцы-консультанты, кассиры и мерчандайзеры — на эти позиции приходится 2,8-3,2 резюме на вакансию.

«Медианная зарплата в розничной торговле региона составляет 52,3 тыс. рублей, что на 14% выше показателя прошлого года», — сообщается в исследовании.

На административные должности и позиции директоров магазинов конкурс выше — от 4 до 5 резюме на место. При этом по России в целом ситуация с кадрами в рознице более напряженная — 1,8 резюме на вакансию.