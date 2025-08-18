Новости

Правительство планирует оживить ипотечный рынок

Власти обсуждают возможность разрешить банкам использовать накопленные резервы капитала для поддержки ипотечных программ. Соответствующее поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совещания в июне.

«Буферную систему ввели после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Резервные буферы капитала для банков — это амортизаторы в периоды экономического стресса. Их наличие позволяет им абсорбировать убытки, сохраняя при этом предоставление ключевых услуг реальному сектору экономики», – сказал «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Среди других рассматриваемых мер – отмена надбавок к коэффициентам риска по льготной ипотеке. В апреле ЦБ сообщал, что банки накопили буфер капитала по потребительским кредитам в размере 834 млрд рублей.

«Ипотека вновь станет привлекательной для населения, когда ставка по ней приблизится к 15%, поскольку большую часть времени рынок жил при 12-13%. Спрос будет на не самые дорогие объекты, но рынок вторичного жилья "пойдет"», – рассказала SIA.RU руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
