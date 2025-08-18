Ремонт европейских автомобилей в России подорожал на 26% за год

Стоимость ремонта европейских машин в России значительно выросла за последний год. По данным Всероссийского союза страховщиков, средние затраты на восстановление таких автомобилей увеличились на 26%, а страховые выплаты по ОСАГО составили 43,5 млрд рублей.

«Цена ремонта для владельцев европейских авто выросла на 25–65% в зависимости от используемых запчастей», — рассказал «Известиям» независимый эксперт Андрей Бархота.

Основными причинами роста цен стали увеличение стоимости запчастей и дефицит квалифицированных специалистов. Наиболее востребованными остаются детали подвески, тормозной системы и кузовные элементы.