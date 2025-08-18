Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Ремонт европейских автомобилей в России подорожал на 26% за год

Читайте также:

Таксопарки могут начать массово продавать иномарки с 2026 года
18 августа 2025
Высокие цены, ржавчина и долгое ожидание запчастей больше всего беспокоят покупателей китайских машин в России
18 августа 2025

Стоимость ремонта европейских машин в России значительно выросла за последний год. По данным Всероссийского союза страховщиков, средние затраты на восстановление таких автомобилей увеличились на 26%, а страховые выплаты по ОСАГО составили 43,5 млрд рублей.

«Цена ремонта для владельцев европейских авто выросла на 25–65% в зависимости от используемых запчастей», — рассказал «Известиям» независимый эксперт Андрей Бархота.

Основными причинами роста цен стали увеличение стоимости запчастей и дефицит квалифицированных специалистов. Наиболее востребованными остаются детали подвески, тормозной системы и кузовные элементы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (886)


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Уиткофф: Россия готова на уступки по пяти регионам Украины
Фон дер Ляйен: Европа требует «мира через силу» для Украины
Украина возмущена итогами саммита Путина-Трампа на Аляске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес