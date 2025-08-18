Новости

Таксопарки могут начать массово продавать иномарки с 2026 года

С марта 2026 года таксопаркам будет запрещено переоформлять иномарки в реестре транспорта из-за вступления в силу закона о локализации. По данным участников рынка, это приведет к массовой распродаже автомобилей, взятых в лизинг в 2023-2024 годах.

«При переоформлении на другого перевозчика разрешение аннулируется, а получить новое для иномарок будет невозможно», — пояснил «Известиям» гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин.

По оценкам экспертов, под ограничения могут попасть 20-25 тыс. автомобилей только в Москве. Перевозчикам придется переходить на отечественные модели, такие как Lada Aura, представленная специально для такси по цене 2,7 млн рублей.

Согласно данным «Автостата», при перепродаже машины из такси теряют более половины стоимости. Например, Haval Jollion 2022 года сейчас оценивается в 980 тыс. рублей против первоначальных 2,22 млн.


