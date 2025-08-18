Новости

Таможня зафиксировала рекордное число случаев контрабанды наличных денег

Федеральная таможенная служба сообщила о 6 314 случаях незаконной перевозки наличных денег в первом полугодии 2025 года. Это максимальный показатель за весь период ведения статистики. Общая сумма изъятых средств превысила 1,2 млрд рублей.

«Львиная доля нарушений приходится на вывоз валюты из России – 5 125 фактов, что на 13% больше, чем годом ранее», – передают «Известия» сообщение службы.

Основными направлениями незаконного вывоза стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. За нарушения возбуждено 6 277 административных и 37 уголовных дел.

Напомним, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной валюты в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов на человека. За декларирование больших сумм пошлина не взимается.


