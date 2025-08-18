Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске в сентябре

С 4 по 8 сентября в Иркутске состоится межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири». В программе – смотры-конкурсы, деловые площадки, экскурсии по городу, урбан-туры и культурные мероприятия.

«Фестиваль направлен на поиск уникальных решений и подходов в архитектуре», – отмечают в Агентстве по туризму Иркутской области.

Юбилейное событие соберет специалистов и любителей архитектуры для обсуждения современных тенденций и перспектив развития городской среды.