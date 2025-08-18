Выдача кредитных карт в России выросла на 9% в июле

В июле 2025 года российские банки выпустили 1,19 млн кредитных карт с общим лимитом 170,31 млрд рублей. По сравнению с июнем количество выданных карт увеличилось на 9%, а средний кредитный лимит вырос на 14 тыс. рублей.

«В Москве средний лимит по кредитным картам составил 239 тыс. рублей, что на 34% выше, чем в июне», – сообщает Объединенное кредитное бюро.

Несмотря на месячный рост, в годовом сравнении количество выданных карт сократилось на 49%. За семь месяцев 2025 года банки оформили 8,03 млн кредитных карт на общую сумму 1,03 трлн рублей.

В 2024 году за аналогичный период было выдано 16,49 млн кредитных карт. Самые высокие средние лимиты зафиксированы в Ненецком АО (228 тыс. руб.) и Магаданской области (200 тыс. руб.).