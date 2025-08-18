Новости

Иркутяне могут округлять траты в пользу благотворительности

Держателям дебетовой карты МТС Деньги стал доступен сервис округления покупок в пользу благотворительности. При подключении сервиса «Добро Pay» списываемая за покупку по карте сумма автоматически округляется до десяти рублей, и эта разница направляется в благотворительные фонды на поддержку детей, которые потеряли семью и находятся на лечении в больницах и интернатных учреждениях. 

Округление доступно с любых покупок по дебетовой карте МТС Деньги – в супермаркетах, магазинах одежды, кафе, транспорте, а также с любых платежей в приложении МТС Деньги, например, оплата ЖКХ, штрафов и налогов, интернета, услуг связи. Округление списывается во время покупки.

Разница направляется в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на реализацию программы «Помощь детям-сиротам в учреждениях». Проект помогает улучшить пребывание детей-сирот в больницах и учреждениях, обеспечить им уход и заботу нянь, помочь с освоением школьной программы, обрести наставников и подготовиться к взрослой жизни.

Подключить «Добро Pay» можно в приложении МТС Деньги в разделе «Ещё» во вкладке «Предложения». Отключение сервиса происходит таким же образом.

Также помочь любимому фонду можно через сервис благотворительности в приложении МТС Деньги. В каталоге представлено порядка 500 проверенных организаций, которые легко искать с помощью поиска по названию. 

Еще один способ помогать фондам для держателей карты МТС Деньги – совершать повседневные покупки и списывать накопленный с них кешбэк в пользу благотворительных организаций-партнеров проекта «МТС. Нас касается», которые помогают людям с особыми потребностями.

