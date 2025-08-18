Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Евразийский регион усиливает противодействие по отмыванию доходов

В рамках программы «Новое поколение 2025», которая организуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ принимает активное участие в программе «Новое поколение» ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.

В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.

Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, 2025, последние новости
Уиткофф: Россия готова на уступки по пяти регионам Украины
Фон дер Ляйен: Европа требует «мира через силу» для Украины
Украина возмущена итогами саммита Путина-Трампа на Аляске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес