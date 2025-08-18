Новости

ОНФ предложил ввести лимиты на банковские операции для подростков

Народный фронт выступил с инициативой законодательно ограничить финансовые операции несовершеннолетних. Согласно предложению, подростки смогут переводить и снимать не более 100 тыс. рублей ежемесячно без согласия родителей. Об этом пишет газета «Известия».

Инициатива направлена на защиту детей от вовлечения в преступные схемы: 20% случаев телефонного мошенничества летом 2025 года касались подростков 12-19 лет.

В Госдуме идею поддержали, отметив необходимость родительского контроля над счетами несовершеннолетних.

Напомним, что с марта 2025 года для открытия карт подросткам требуется письменное согласие родителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
