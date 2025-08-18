Доходность загородной недвижимости в Иркутской области составила 10,2%

Рынок загородной недвижимости Иркутской области показывает среднюю доходность в 10,2% при сроке окупаемости 9,8 лет. Средняя цена дома составляет 5,6 млн рублей, а аренда – 47,8 тыс. рублей в месяц. Показатели региона близки к общероссийским, но уступают таким лидерам, как Республика Коми (18,6%).

Среди соседних регионов лучшие результаты у Красноярского края (15,2% доходности), а худшие – у Бурятии (6,9%). В Москве доходность еще ниже – 5,1% из-за высоких цен на недвижимость.

Хуже всего ситуация в Ингушетии (36,9 лет окупаемости) и Москве (19,7 лет). Средние цифры по России – 10,2 года при доходности 9,8%, что почти совпадает с Иркутской областью.

«По сравнению с прошлым годом доходность среднестатистического российского частного дома выросла на 2,4 п. п., а срок окупаемости сократился на 3,2 года. При этом москвичи теперь получают за свои дома на 1,3 п. п. больше, а ждут окупаемости средств на 6,7 года меньше. Жители Подмосковья, соответственно, – на 1,4 п. п. больше и на 3,9 года меньше, – комментирует исследование Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Такое улучшение стало возможным потому, что в среднем по России дом подорожал всего на 2% за год, а его аренда – на целых 35%. В Москве коттеджи вообще подешевели на 2%, в то время как сдаваться стали на 31% дороже. В Подмосковье цена покупки с прошлого лета упала на 4%, а стоимость аренды возросла на 21%».