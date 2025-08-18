Новости

Сквер «Прогресс» в Иркутске переходит в муниципальную собственность

Сквер «Прогресс» в микрорайоне Академгородок Иркутска переходит из федеральной в муниципальную собственность. Инициатором изменений выступил депутат городской Думы Александр Сафронов. Теперь благоустройство и содержание территории станет обязанностью муниципалитета.

<p>Изображение с сайта думы Иркутска</p>

Изображение с сайта думы Иркутска

«Прогресс – одна из ключевых точек развития Академгородка. Наш сквер – это не просто зеленый уголок, а живое сердце района: здесь играют дети, подростки катаются на самокатах, а взрослые отдыхают в тени деревьев», – отметил Александр Сафронов.

Ранее сквер находился в федеральной собственности вместе с жилым комплексом, а его содержание обеспечивали управляющая компания и ТСЖ. Передача территории стала возможной благодаря поддержке директора Иркутского института химии СО РАН Андрея Иванова. В планах на 2026 год – благоустройство детской площадки за счет средств фонда поддержки избирательных округов.


