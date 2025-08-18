Иркутская область заняла 13 место в России по доле работников с зарплатой выше среднего

Иркутская область занимает 13-е место в России по доле работников с зарплатой выше среднероссийского уровня – 38,1%. Данные приводит РИА Новости.

Это выше общероссийского показателя (32,4%) и результатов соседних регионов: Красноярского края (35,7%), Новосибирской области (26,9%) и Республики Бурятия (23,2%).

Лидеры рейтинга – нефтегазовые регионы: Ямало-Ненецкий АО (66,5%), Чукотка (55,1%) и Ханты-Мансийский АО (52,7%). Наименьшие показатели у республик Северного Кавказа: Ингушетия (6%), Чечня (6,1%) и Дагестан (8,3%).

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.

Место Регион Доля работников с зарплатой выше среднего по стране

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 66,5% 2 Чукотский автономный округ 55,1% 3 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 52,7% 4 Магаданская область 52,5% 5 Ненецкий автономный округ 52,3%

13 Иркутская область 38,1% 17 Красноярский край 35,7% 29 Новосибирская область 26,9% 39 Республика Бурятия 23,2%

81 Республика Калмыкия 8,4% 82 Республика Дагестан 8,3% 83 Кабардино-Балкарская Республика 8,1% 84 Чеченская Республика 6,1% 85 Республика Ингушетия 6%