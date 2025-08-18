Новости

Иркутская область заняла 13 место в России по доле работников с зарплатой выше среднего

Иркутская область занимает 13-е место в России по доле работников с зарплатой выше среднероссийского уровня – 38,1%. Данные приводит РИА Новости.

Это выше общероссийского показателя (32,4%) и результатов соседних регионов: Красноярского края (35,7%), Новосибирской области (26,9%) и Республики Бурятия (23,2%).

Лидеры рейтинга – нефтегазовые регионы: Ямало-Ненецкий АО (66,5%), Чукотка (55,1%) и Ханты-Мансийский АО (52,7%). Наименьшие показатели у республик Северного Кавказа: Ингушетия (6%), Чечня (6,1%) и Дагестан (8,3%).

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.

Место

Регион

Доля работников с зарплатой выше среднего по стране

 

 

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

66,5%

2

Чукотский автономный округ

55,1%

3

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

52,7%

4

Магаданская область

52,5%

5

Ненецкий автономный округ

52,3%

 

13

Иркутская область

38,1%

17

Красноярский край

35,7%

29

Новосибирская область

26,9%

39

Республика Бурятия

23,2%

 

81

Республика Калмыкия

8,4%

82

Республика Дагестан

8,3%

83

Кабардино-Балкарская Республика

8,1%

84

Чеченская Республика

6,1%

85

Республика Ингушетия

6%

 

 

Россия

32,4%

 


