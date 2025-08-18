Иркутская область заняла 13 место в России по доле работников с зарплатой выше среднего

Иркутская область занимает 13-е место в России по доле работников с зарплатой выше среднероссийского уровня – 38,1%. Данные приводит РИА Новости.
Это выше общероссийского показателя (32,4%) и результатов соседних регионов: Красноярского края (35,7%), Новосибирской области (26,9%) и Республики Бурятия (23,2%).
Лидеры рейтинга – нефтегазовые регионы: Ямало-Ненецкий АО (66,5%), Чукотка (55,1%) и Ханты-Мансийский АО (52,7%). Наименьшие показатели у республик Северного Кавказа: Ингушетия (6%), Чечня (6,1%) и Дагестан (8,3%).
Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.
|
Место
|
Регион
|
Доля работников с зарплатой выше среднего по стране
|
1
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
66,5%
|
2
|
Чукотский автономный округ
|
55,1%
|
3
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
52,7%
|
4
|
Магаданская область
|
52,5%
|
5
|
Ненецкий автономный округ
|
52,3%
|
13
|
Иркутская область
|
38,1%
|
17
|
Красноярский край
|
35,7%
|
29
|
Новосибирская область
|
26,9%
|
39
|
Республика Бурятия
|
23,2%
|
81
|
Республика Калмыкия
|
8,4%
|
82
|
Республика Дагестан
|
8,3%
|
83
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
8,1%
|
84
|
Чеченская Республика
|
6,1%
|
85
|
Республика Ингушетия
|
6%
|
|
Россия
|
32,4%