Цифровой рубль принесёт российскому бизнесу и банкам миллиарды

В сентябре следующего года в России начнется масштабное внедрение цифрового рубля. К 2031 году проект может приносить экономике до 260 млрд руб. ежегодно, а банковскому сектору — до 50 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

В первые годы цифровой рубль обеспечит экономический эффект в размере 30–50 млрд руб. в год для бизнеса и 5–8 млрд руб. для банков. Однако сначала банки могут столкнуться с потерями из-за отсутствия кешбэка и оттока клиентов к новым сервисам. В пессимистическом сценарии с 2027 года банковская система может потерять 45–95 млрд руб. комиссионных доходов, что составит около 8–10% чистой прибыли банков.

С 2029 года эффект от цифрового рубля будет распределяться равномернее по сегментам экономики. Расходы на технологическую интеграцию оцениваются в 200–300 млн руб. на банк, а общие вложения банковского сектора составят 30–50 млрд руб.

Аналитики выделяют риски проекта, включая рост стоимости фондирования, сокращение пассивной базы и давление на комиссионные доходы от традиционных платежных услуг. Также угроза может исходить от развития квантовых вычислений, способных взламывать коды безопасности цифрового рубля.

После внедрения проекта банки смогут получать от 17 до 61 млрд руб. дополнительных доходов ежегодно благодаря новым продуктам на базе смарт-контрактов, снижению расходов на привлечение клиентов, оптимизации межбанковских операций и развитию услуг по управлению корпоративной ликвидностью.