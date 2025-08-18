Новости

Таиланд вводит новую программу обмена криптовалюты на баты для туристов

Правительство Таиланда объявило о запуске программы TouristDigiPay для стимулирования туризма, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в тайские баты для электронных платежей.

По новым правилам, иностранные туристы, желающие обменять криптовалюту на баты, должны открыть счет у одного из операторов цифровых активов, одобренных национальной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Банком Таиланда (BOT). Туристы также обязаны пройти проверку личности (KYC) в соответствии с местным законодательством по борьбе с отмыванием денег.

Услуга доступна только для временно находящихся в стране иностранных туристов, позволяя им обменивать цифровые активы на баты и совершать электронные платежи через определенных провайдеров, например, с использованием QR-кодов.

Для снижения риска финансовых махинаций запрещены прямые снятия наличных, а также установлены лимиты на транзакции от 50 тыс. до 500 тыс. бат в зависимости от размера компаний-продавцов. Транзакции запрещены в организациях, считающихся высокорискованными с точки зрения отмывания денег.

Как сообщает Bloomberg, программа стартует в IV квартале и будет действовать в Таиланде в пробном режиме 18 месяцев.


