Сколько стоит счастье: россияне о своих финансовых мечтах

Среднестатистическому россиянину для ощущения счастья необходим ежемесячный доход около 227 тыс. руб., согласно опросу ВЦИОМ. Эта сумма составляет примерно 2,5 средние зарплаты по стране. В 2017 году для счастья требовалось всего 109 тыс. руб.

Максимальные суммы называли старшие и младшие миллениалы, которые нуждаются в более чем 302 и 407 тыс. руб. соответственно. Старшие поколения, такие как оттепели и застоя, менее требовательны, называя суммы от 58 до 128 тыс. руб.

Суммы также различаются в зависимости от места проживания:

- Москва и Санкт-Петербург: 694 353 руб.

- Города-миллионники: 175 739 руб.

- Города от 500 до 950 тыс. человек: 190 121 руб.

- Города от 100 до 500 тыс. человек: 195 487 руб.

- Города до 100 тыс. человек: 193 996 руб.

- Село: 116 475 руб.

Исследователи также выяснили, какие эмоции вызывает текущий уровень дохода у россиян: 8% счастливы, 34% удовлетворены, 12% неудовлетворены, 1% несчастны, а 45% не испытывают особых чувств. В 1999 году, по данным ВЦИОМ, счастье от уровня дохода не испытывали, а неудовлетворенными были 66%.