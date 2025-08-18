Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов

Правительство РФ разрабатывает меры для поддержки спроса на жилье, сообщает "Известия" со ссылкой на протокол июньского совещания. Доля льготной ипотеки составляет 80% от общего объема выдач. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 20% девелоперов рискуют банкротством, и этот показатель может превысить 30%, если высокая ключевая ставка сохранится еще полгода.

Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ рассмотреть возможность разрешения банкам "расформировать макропруденциальный буфер капитала", накопленный с декабря 2022 по май 2025 года. Эти резервы, заложенные для смягчения экономических шоков, были введены после кризиса 2007–2009 годов, сообщают "Известия".

Правительство также рассматривает отмену надбавок к коэффициентам рисков по новым ипотечным кредитам с господдержкой и снижение базовых коэффициентов рисков по льготной ипотеке. Эксперты считают, что эти меры могут увеличить выдачу льготной ипотеки на 15% и выше, но сохраняются риски для банковской системы. Крупные банки смогут справиться с обязательствами, а небольшие региональные банки без "подушки безопасности" могут столкнуться с трудностями.