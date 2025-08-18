Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов

Новости

Правительство РФ разрабатывает меры для поддержки спроса на жилье, сообщает "Известия" со ссылкой на протокол июньского совещания. Доля льготной ипотеки составляет 80% от общего объема выдач. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 20% девелоперов рискуют банкротством, и этот показатель может превысить 30%, если высокая ключевая ставка сохранится еще полгода.

Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ рассмотреть возможность разрешения банкам "расформировать макропруденциальный буфер капитала", накопленный с декабря 2022 по май 2025 года. Эти резервы, заложенные для смягчения экономических шоков, были введены после кризиса 2007–2009 годов, сообщают "Известия".

Правительство также рассматривает отмену надбавок к коэффициентам рисков по новым ипотечным кредитам с господдержкой и снижение базовых коэффициентов рисков по льготной ипотеке. Эксперты считают, что эти меры могут увеличить выдачу льготной ипотеки на 15% и выше, но сохраняются риски для банковской системы. Крупные банки смогут справиться с обязательствами, а небольшие региональные банки без "подушки безопасности" могут столкнуться с трудностями.


