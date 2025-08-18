Банковские вклады: где искать максимальную доходность?

Средние ставки по вкладам в топ-10 крупнейших банков по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих 11-20 места. Чем длиннее срок вклада, тем больше разрыв. По данным Индекса вкладов Финуслуг, в банках из топ-10 средние ставки на трехлетние вклады составляют от 8,5% до 15,86%, тогда как в банках с 11 по 20 место — от 11,87% до 15,96%.

Трехмесячные вклады демонстрируют самую высокую доходность: в топ-10 банках ставка составляет 15,86%, а в банках второй десятки — 15,96%. Максимальное превышение наблюдается по трехлетним вкладам, где ставки во второй десятке на 3,37 п.п. выше, чем в топ-10. По двухлетним вкладам разница составляет 1,63 п.п., по полуторагодовым — 1,02 п.п., по вкладам до года — 0,07-0,76 п.п. В целом, по состоянию на 18 августа 2025 года, средние ставки по трехмесячным вкладам в топ-20 банках составляют 15,91%, по полугодовым — 14,96%, по годовым — 13,98%. Индекс Финуслуг рассчитывается на основе вкладов на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.

Несмотря на снижение ключевой ставки, россияне продолжают накапливать средства. ВТБ сообщает, что с начала года на депозиты поступило свыше 60 трлн рублей, что на 6% больше по сравнению с летом 2024 года. Центробанк также фиксирует рост рублевых вкладов: в июне их объем увеличился почти на 1,5%, в сравнении с менее 0,5% в мае.