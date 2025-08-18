Средняя цена подержанного авто в Иркутске упала на 7%

В Иркутской области в июле продажи автомобилей с пробегом увеличились на 10% по сравнению с июнем, несмотря на снижение средней цены на 7% до 957 тыс. рублей.

Среди популярных моделей лидирует Toyota Corolla с ростом продаж на 5% и увеличением цены на 4% до 503 тыс. рублей. Toyota Camry на втором месте, её продажи упали на 5%, а цена снизилась на 12% до 1 млн рублей. Третье место занимает Toyota Corolla Fielder с ростом продаж на 22% и увеличением цены на 1% до 865 тыс. рублей. Honda Fit на четвертом месте с увеличением сделок на 12% и снижением цены на 6% до 660 тыс. рублей. Toyota Mark II замыкает пятерку с ростом продаж на 16% и снижением цены на 10% до 558 тыс. рублей.

В июле спрос на автомобили начал расти после падения с ноября 2024 года. Это связано с уменьшением ключевой ставки и процентов по вкладам, а также снижением ожиданий возвращения иностранных автомобильных брендов в Россию. Предложение подержанных автомобилей в регионе увеличилось на 32% с начала года, при этом средняя цена снизилась на 6% до 1,2 млн рублей. Однако за год наблюдается общее падение продаж подержанных машин в регионе на 6%.