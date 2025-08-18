Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году

На территории архитектурно-этнографического музея "Тальцы", расположенного на 47-м километре Байкальского тракта, к 2026 году появится новый экспозиционный объект — костел. Он будет частью переселенческой зоны музея.

Портал RosTender.info опубликовал информацию о предстоящем аукционе для выбора подрядчика, который пройдет до 25 августа. Строительство начнется после подписания договора с победителем, а завершение работ планируется к 30 апреля 2026 года.

На проект выделено 16 миллионов рублей, поступивших от предпринимательской и другой доходной деятельности музея.

Костел в "Тальцах" позволит посетителям глубже познакомиться с культурой и бытом народов Прибайкалья. Как часть истории переселенцев, он продемонстрирует культурное разнообразие региона и привлечет больше туристов в один из главных музеев Сибири.

Туристско-рекреационный кластер «Тальцы» является частью круглогодичного морского курорта «Волшебный Байкал», который создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Недавно глава Росимущества Вадим Яковенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу, где обсудили создание региональной особо охраняемой территории на федеральных землях для развития кластера «Тальцы».