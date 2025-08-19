Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 августа: 8 624,7402 руб/1 г золота и 97,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 624,7402 руб.
- 1 грамм серебра - 97,5600 руб.
- 1 грамм платины - 3 451,9600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 911,5400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,7595 р. (0,25%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (1,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,0100 р. (0,83%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,4300 р. (0,73%).