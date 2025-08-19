Трамп инициирует встречу Путина и Зеленского: готовится трехсторонний саммит

Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о начале подготовки встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После встреч с Зеленским и европейскими лидерами, Трамп связался с Путиным для обсуждения этой встречи. Место проведения будет определено позже, передаёт РБК.

Трамп уточнил, что после переговоров президентов России и Украины состоится трехсторонняя встреча с его участием. Он охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как «очень хорошую», отметив, что обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены европейскими странами при координации с США.

Трамп подчеркнул, что это важный шаг к завершению войны, которая длится почти четыре года. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной.

После встреч Трамп созвонился с Путиным на 40 минут, чтобы проинформировать его о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами. Президенты России и США выразили поддержку прямым переговорам между Москвой и Киевом.

Axios сообщило, что Трамп планирует организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского в пятницу, 22 августа. CNN указало, что Трамп намерен провести встречу, если переговоры в Вашингтоне будут успешными. Путин заявил, что не против встречи при определенных условиях, а Зеленский выразил готовность к саммиту.