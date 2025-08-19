США поддержат гарантии безопасности Украины

Новости

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне прошла встреча с Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами, где ключевой темой стало участие США в гарантиях безопасности Украины. Встреча, названная Трампом «очень хорошей», также включала обсуждение возможности прямых переговоров между Россией и Украиной, передаёт РБК.

Основной темой переговоров стало обеспечение Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Трамп отметил, что одним из главных достижений саммита на Аляске стало согласие Путина с необходимостью таких гарантий. При этом президент не стал раскрывать детали этих гарантий, включая возможное участие американских военных, подчеркнув, что основное «бремя» ляжет на европейцев. «Они — первая линия обороны, потому что это их регион. Но мы будем их поддерживать», — пояснил он.

Накануне встречи Трамп исключал вступление Украины в НАТО, но на переговорах с Зеленским был менее категоричен, отметив, что этот вопрос еще предстоит обсудить. Он напомнил, что «еще задолго до президента Путина» обсуждалось, что Киев никогда не войдет в Североатлантический альянс, имея в виду договоренность о нерасширении НАТО на восток между США и СССР. Тем не менее, Трамп пообещал предоставить Украине гарантии, которые предотвратят «любую дальнейшую агрессию против Украины», хотя и счел вероятность подобного сценария «сильно преувеличенной».

Также обсуждалась тема возможного «обмена территориями» с учетом текущей линии фронта, однако детали не были раскрыты. Президент США подчеркнул, что основное бремя ляжет на европейцев, а США будут их поддерживать.


