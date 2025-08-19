Россия сокращает долю мигрантов: что ждет рынок труда в 2026 году?

Министерство труда России предложило снизить долю иностранных работников в 2026 году, разработав соответствующий проект постановления с учетом предложений регионов и отраслевых ведомств.

Документ предлагает ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, тогда как в 2025 году она составляла до 80%. В сферах выращивания овощей, торговли древесным сырьем, лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производстве изделий из нее, ограничение составит не более 40%, вместо прежних 50%.

Некоторые отрасли могут полностью отказаться от иностранных работников, например, в розничной торговле алкоголем и табаком. В аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках уже сейчас запрещено привлечение иностранных работников, и этот запрет сохранится в 2026 году.

Минтруд также предложил снизить долю иностранных работников в сферах обслуживания населения. «В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было», — пишет ведомство.

Министерство намерено установить особые условия в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них Удмуртская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

Например, в Амурской области полностью запрещается работа мигрантов в производстве пищевых продуктов, ремонте машин и оборудования, ветеринарной деятельности для сельскохозяйственных животных. В Ульяновской области доля иностранных работников в регулярных пассажирских перевозках автобусами, троллейбусами и трамваями в городском и пригородном сообщении будет ограничена до нуля.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин усомнился в том, что проблему нехватки рабочей силы в России удастся решить в ближайшие пять лет исключительно за счет повышения производительности труда. По его словам, на российском рынке труда сейчас не хватает от 2,4 до более чем 3 миллионов человек. Поэтому стране необходимо компенсировать этот дефицит с помощью трудовой миграции.