Трамп готовит трехстороннюю встречу России, Украины и США: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Иркутской области в июле продажи автомобилей с пробегом увеличились на 10%, участники переговоров Трампа и Зеленского выразили оптимизм после встречи в Белом доме, завершен ключевой этап капитального ремонта путепровода на станции Батарейная в Иркутске. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Россия, Украина и США могут встретиться на трехстороннем саммите

По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и группа европейских лидеров выразили оптимизм во время встречи в Белом доме в понедельник относительно перспектив поиска пути к прекращению конфликта на Украине.

После встречи Трамп провел переговоры с высшими европейскими должностными лицами. Он заявил, что хотел бы организовать трехсторонний саммит с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Россияне почти перестали брать ипотеки на строительство домов

Объем ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство резко сократился – в июне было выдано лишь 12 тыс. кредитов против 60 тыс. годом ранее. Суммарный объем выданных средств уменьшился более чем втрое, составив 47 млрд рублей. Основной причиной спада стало изменение условий господдержки и введение эскроу-счетов: заниматься строительством теперь можно только с привлечением аккредитованных девелоперов. Об этом пишет газета «Известия».

Новый объект в «Тальцах»

В архитектурно-этнографического музее «Тальцы» к 2026 году появится новый экспозиционный объект – костел. Он будет частью переселенческой зоны музея.

Портал RosTender.info опубликовал информацию о предстоящем аукционе для выбора подрядчика, который пройдет до 25 августа. Строительство начнется после подписания договора с победителем, а завершение работ планируется к 30 апреля 2026 года.

Подержанные автомобили подешевели в Иркутской области

В Иркутской области в июле продажи автомобилей с пробегом увеличились на 10% по сравнению с июнем, несмотря на снижение средней цены на 7% до 957 тыс. рублей.

Среди популярных моделей лидирует Toyota Corolla с ростом продаж на 5% и увеличением цены на 4% до 503 тыс. рублей.

Toyota Camry на втором месте, ее продажи упали на 5%, а цена снизилась на 12% до 1 млн рублей. Третье место занимает Toyota Corolla Fielder с ростом продаж на 22% и увеличением цены на 1% до 865 тыс. рублей. Honda Fit на четвертом месте с увеличением сделок на 12% и снижением цены на 6% до 660 тыс. рублей. Toyota Mark II замыкает пятерку с ростом продаж на 16% и снижением цены на 10% до 558 тыс. рублей.

Асфальтирование путепровода на станции Батарейная завершили в Иркутске

В Иркутске завершен ключевой этап капитального ремонта путепровода на станции Батарейная. Подрядная организация уложила трехслойное асфальтовое покрытие, включая финишный слой из износостойкой щебеночно-мастичной смеси. В ближайшие дни приступят к нанесению термопластиковой разметки.