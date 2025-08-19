Реконструкция очистных сооружений Иркутска начнется в 2026 году

В Иркутске утвержден проект реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега, работы начнутся в 2026 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» после одобрения Минприроды России.

Фото с сайта правительства Иркутской области

КОС левого берега, построенные в 1965 году, будут модернизированы в две очереди до 2030 года. Параллельно в 2025-2026 годах планируется реконструкция Ершовского водозабора, финансируемая за счет инфраструктурного кредита.

Стоимость проекта реконструкции КОС левого берега Иркутская – 28 млрд рублей, из них 11,1 млрд рублей – средства областного бюджета.

«Объект станет важным шагом в улучшении экологической ситуации – снизит негативное воздействие на водные ресурсы, а также повысит качество жизни жителей и позволит создать современную инфраструктуру для будущих поколений. Нас ждет большая работа, но результат того стоит. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать этот амбициозный проект», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Завершается масштабная реконструкция 22 километров канализационных сетей правого берега – от Нижней Лисихи через Октябрьский и Правобережный округа до КОС правого берега.

«Их мы сдадим в эксплуатацию до конца текущего года, а с 2026 планируем приступить к реализации проекта на левом берегу. Наша цель – к 2032 году увеличить мощность КОС с 170 до 255 тысяч кубометров в сутки», – подчеркнул мэр Руслан Болотов.