Цифры скрытой безработицы пугают экспертов

Бизнес и профсоюзы фиксируют рост скрытой безработицы в России: увеличивается число работников, находящихся в простое, занятых неполный день или под угрозой увольнения. Это подтверждают представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), «Опоры России», «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты. По данным Роструда, к середине июля доля работников на неполной занятости выросла до 14,4%, а число работников в простое увеличилось до 11,1%, сообщает газета "Ведомости".

Секретарь ФНПР Олег Соколов отметил рост долгов по зарплате и увеличение числа работников под риском увольнения в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Среди предприятий с неполной занятостью он упомянул «Камаз», «АвтоВАЗ» и «Ростсельмаш». По данным ФНПР, долги по зарплате в июле выросли на 25% до 1,7 млрд руб.

Президент России Владимир Путин также отметил рост скрытой безработицы, которая к 8 августа достигла 199 000 человек. Количество зарегистрированных безработных также увеличилось.

Торгово-промышленная палата отмечает рост скрытой безработицы как в крупном, так и в малом бизнесе, заявляет вице-президент Елена Дыбова. Предприниматели сталкиваются с невозможностью долгосрочного планирования, что привело к остановке набора сотрудников. Одновременно сокращение объема заказов вынуждает предприятия оптимизировать свою структуру.

Дыбова отмечает, что если раньше оптимизация происходила из-за нехватки сотрудников, то теперь это вызвано нехваткой средств. Предприниматели вынуждены сохранять наиболее ценных специалистов, сокращая остальных. Она считает, что рост скрытой безработицы прекратится, когда в экономике появятся деньги. Восстановление сферы личных услуг может быть быстрым, а производству потребуется от восьми месяцев до года.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтверждает эту тенденцию, выделяя автопром как отрасль с неполным рабочим днем и сокращенной неделей. Он также отмечает рост случаев, когда компании не платят подрядчикам, что связано с высокой ключевой ставкой.