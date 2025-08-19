Китай готовится к зиме и закупает рекордные объёмы СПГ на фоне торговых войн

В июне 2025 года Китай установил рекорд по импорту СПГ, обогнав Японию с объемом 5,44 млн тонн, по сравнению с 5,31 млн тонн в мае. Однако в годовом сравнении, по отношению к июню 2024 года, поставки в Китай снизились на 7%. Россия остается крупнейшим поставщиком СПГ в Китай. Из-за торговой войны с США, которая продолжалась до середины мая, Пекин временно прекращал закупки американского СПГ, но возобновил их в мае, сообщает газета "Ведомости".

Поставки трубопроводного газа в Китай в июне 2025 года достигли 6,762 млрд кубометров, что на 5% выше уровня прошлого года. Китай получает трубопроводный газ из России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По словам Сергея Луконина из ИМЭМО РАН, Китай, вероятно, закупал СПГ впрок в мае и июне, чтобы подготовиться к возможным ограничениям на российский СПГ из-за конфликта в Украине. Это также может быть связано с традиционной подготовкой к зиме. Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве России отмечает, что энергопотребление в КНР традиционно увеличивается к июлю-августу, что может привести к дальнейшему росту закупок СПГ.

В апреле стало известно, что США теряют китайский рынок СПГ, так как Китай приостановил закупки американского сжиженного природного газа из-за торговой войны с США.