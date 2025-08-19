Новости

Зарплаты HR-специалистов с навыками автоматизации выросли в Иркутской области

В Иркутской области зафиксирован рост зарплат для HR-специалистов, владеющих навыками автоматизации. Средний уровень оплаты для таких сотрудников составляет 67,7 тыс. рублей, что на 19% выше, чем год назад. Наибольший спрос отмечается в сфере управления активами, строительстве и добывающей промышленности.

«Цифровые навыки в HR становятся базовым требованием, и рынок готов платить за такую экспертизу», – отметила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Максимальные предложения в регионе достигают 140 тыс. рублей для специалистов, работающих с программами 1С и электронным документооборотом. Лидерами по уровню зарплат остаются Москва (103,2 тыс. рублей), Сахалинская область (91 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (90 тыс. рублей).

Согласно данным Talantix, наибольший рост зарплат HR-специалистов с цифровыми навыками зафиксирован в сфере управления активами (+39%) и телекоммуникациях (+30%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
