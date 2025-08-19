Выдачи ипотеки на частные дома упали в 4,7 раза за год

Объем ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство резко сократился – в июне было выдано лишь 12 тыс. кредитов против 60 тыс. годом ранее. Суммарный объем выданных средств уменьшился более чем втрое, составив 47 млрд рублей. Основной причиной спада стало изменение условий господдержки и введение эскроу-счетов.

«После завершения льготной ипотеки под 7% и ужесточения условий семейной ипотеки рынок ИЖС потерял главные драйверы роста», – пояснила «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Наибольшее падение спроса зафиксировано по кредитам на строящиеся дома – их выдача сократилась в пять раз. Банки отмечают, что базовые ипотечные программы сейчас малодоступны из-за высоких ставок. Введение обязательных эскроу-счетов с марта 2025 года дополнительно осложнило процесс получения кредита на ИЖС.

Ранее Минфин России увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ. Теперь он равняется увеличенной на 2,5 процентного пункта ключевой ставке минус максимальная ставка по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах, на ИЖС – на 3 п. п.