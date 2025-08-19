Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
Все материалы сюжета

3 тысячи десертов приготовили на Черемуховом фестивале в Иркутской области

В Черемхово завершился VII Черемуховый фестиваль, ставший одним из ключевых событий гастрономического календаря Приангарья. Мероприятие, поддержанное нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», посетили более 15 тыс. человек.

«Фестиваль стал знаковым событием для продвижения туризма в регионе и популяризации наших культурных традиций», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Гости праздника смогли попробовать более 3 тыс. порций десертов с черемухой, увидеть кулинарные поединки и посетить мастер-класс победителя шоу «Битва пикников» Едгора Якубова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске в сентябре
Природная «Арка мыслителя» обрушилась на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес