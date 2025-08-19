3 тысячи десертов приготовили на Черемуховом фестивале в Иркутской области

В Черемхово завершился VII Черемуховый фестиваль, ставший одним из ключевых событий гастрономического календаря Приангарья. Мероприятие, поддержанное нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», посетили более 15 тыс. человек.

«Фестиваль стал знаковым событием для продвижения туризма в регионе и популяризации наших культурных традиций», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Гости праздника смогли попробовать более 3 тыс. порций десертов с черемухой, увидеть кулинарные поединки и посетить мастер-класс победителя шоу «Битва пикников» Едгора Якубова.