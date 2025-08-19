В Иркутске завершили асфальтирование путепровода на станции Батарейная

В Иркутске завершен ключевой этап капитального ремонта путепровода на станции Батарейная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация уложила трехслойное асфальтовое покрытие, включая финишный слой из износостойкой щебеночно-мастичной смеси.

«В ближайшие дни приступим к нанесению термопластиковой разметки», – сообщил руководитель подрядной организации Андрей Пономарев.

Все работы проводились под строгим контролем качества – образцы асфальтобетонной смеси направлялись в аккредитованную лабораторию. Параллельно ведется монтаж барьерных ограждений, композитных перил и ливневой канализации.