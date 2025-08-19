ИНК использует корпоративную геоинформационную систему для мониторинга биоразнообразия

ИНК провела инвентаризацию биоты на Мирнинском, Верхнетирском и Большетирском участках недр в 2024-2025 годах. Исследования включали изучение сосудистых растений, мхов, лишайников, учеты птиц и млекопитающих, отбор гидробиологических проб, также зимние учеты охотничьих видов зверей и птиц. В рамках данной работы были установлены фотоловушки.

В результате выделены виды-индикаторы сохранности экосистемы (брусника, багульник, северный олень и др.) и виды-индикаторы нарушенности (иван-чай, медведь, домовый воробей и др.). Фотоловушки зафиксировали зайца-беляка, благородного оленя, бурого медведя, волка, лисицу, соболя и рябчика, что говорит об адаптации животных и птиц к измененному ландшафту.

Все данные были занесены в КГИС, раздел «Мониторинг животного мира», в котором отображаются маршруты учета животных, встреченные виды, а также виды, потенциально обитающие на исследуемых территориях, включая виды, занесенные в Красные книги РФ и субъектов.

Система позволяет отслеживать состояние флоры и фауны, учитывать экологические факторы на ранних этапах планирования и при осуществлении операционной деятельности, а также оценивать эффективность мер по сохранению природных экосистем в рамках программы ИНК по сохранению биоразнообразия.

Сохранение биоразнообразия – один из ключевых приоритетов ESG-повестки ИНК. Компания активно реализует природоохранные инициативы: проводит субботники, экологические уроки, организует посадку деревьев, установку кормушек, зарыбление реки Лены, Братского и Вилюйского водохранилищ. Также ИНК в 2024 году инициировала проект «Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии».