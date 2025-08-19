Новости

Иркутск и Маньчжурия стали городами-побратимами

Иркутск и китайская Маньчжурия официально установили побратимские отношения. Соглашение подписали мэр Иркутска Руслан Болотов и первый заместитель мэра Маньчжурии Чан Цин в рамках визита китайской делегации в столицу Прибайкалья.

«Этот шаг даст новый импульс развитию сотрудничества между нашими городами в экономике, медицине, образовании и туризме», – заявил Руслан Болотов во время церемонии подписания.

Напомним, что Маньчжурия стала 16-м городом-побратимом Иркутска. Соглашение предусматривает развитие совместных проектов в различных сферах, включая культурные обмены и привлечение инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
