Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
Все материалы сюжета

Обновление телеком-инфраструктуры в Иркутском районе: 4G становится ещё доступнее

Жители Иркутского района получили возможность пользоваться улучшенной мобильной связью и более быстрым и стабильным интернетом. МегаФон завершил модернизацию более 10 телеком-станций в населённых пунктах района и вблизи Байкальского тракта.

В обновлённую зону покрытия сети четвёртого поколения вошли Маркова, Дзержинск, Грановщина, Новая Разводная, Новогрудинина, Талька, Пивовариха, Куда и два участка Байкальского тракта недалеко от Молодёжного и Лебединки. На всех объектах специалисты включили дополнительный высокочастотный слой 4G, который увеличил скорости загрузки и ёмкость сети, чтобы большее количество устройств могли одновременно подключаться к сигналу.

«Чтобы местные жители могли пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, МегаФон регулярно модернизирует телеком-инфраструктуру. За последнее время мы укрепили сеть в Иркутском районе, проведя мероприятия в восьми населённых пунктах и одной из самых главных дорог региона – Байкальском тракте. В результате наши клиенты в небольших населённых пунктах получили качество связи наравне с крупными городами региона», – отметил Андрей Медведев, технический руководитель МегаФона в Иркутской области.

Напомним, ранее в Иркутском районе специалисты МегаФона расширили зону покрытия сети, построив две новые базовые станции в деревне Ревякина и дачном товариществе Жемчужина. Кроме того, активные мероприятия прошли в самом Иркутске, где оператор модернизировал более 80 объектов связи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске в сентябре
Природная «Арка мыслителя» обрушилась на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес