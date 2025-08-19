Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
Все материалы сюжета

Первая сделка с недвижимостью с использованием цифрового рубля прошла в России

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.

Читайте также:

Цифровой рубль принесёт российскому бизнесу и банкам миллиарды
18 августа 2025
SWIFT больше не нужен? Россия разработала альтернативу устаревшей системе
15 августа 2025

Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через мобильное приложение федерального банка. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ.

«Успешная сделка с ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, - важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России. Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны», – отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#цифровойрубль":
Все материалы сюжета (75)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске в сентябре
Природная «Арка мыслителя» обрушилась на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес