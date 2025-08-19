Первая сделка с недвижимостью с использованием цифрового рубля прошла в России

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.

Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через мобильное приложение федерального банка. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ.

«Успешная сделка с ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, - важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России. Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны», – отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.