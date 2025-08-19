Новости

48% россиян хранят сбережения исключительно в рублях

Исследование финансовых предпочтений россиян показало, что почти половина граждан (48%) предпочитают хранить сбережения только в рублях. При этом доля тех, кто использует доллары, сократилась до рекордных 0,3%, а смешанные валютные накопления выбирают лишь 7% населения.

«Граждане активно используют свои средства для текущих нужд и краткосрочных инвестиций, что способствует циркуляции капитала в экономике и является признаком активного экономического поведения», – отмечают аналитики исследовательского холдинга Ромир.

Около 45% респондентов сообщили об отсутствии сбережений, при этом большинство граждан демонстрируют адаптацию к текущим экономическим условиям. Почти треть опрошенных (32%) планируют вернуться к привычному образу жизни не ранее чем через два месяца.


