Выдача потребительских кредитов в России выросла на 13% в июле 2025 года

В июле 2025 года российские банки выдали 1,56 млн потребительских кредитов, что на 13,1% больше, чем в предыдущем месяце. Однако по сравнению с июлем прошлого года объем кредитования сократился почти вдвое – на 46,5%.

Лидерами по количеству выданных кредитов стали Москва (105 тыс.), Московская область (93,3 тыс.) и Краснодарский край (64,7 тыс.). Наибольший прирост выдачи за месяц зафиксирован в Якутии (+21,4%) и Кемеровской области (+15,8%).

«Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2 – 1,6 млн. ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте. При этом одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в июле 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения – средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась сразу на 4,0 п.п.».