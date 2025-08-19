Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года

18 августа в Иркутске состоялась сессия по разработке стратегии развития туризма в Иркутской области до 2030 года. Мероприятие собрало более 100 участников, включая ведущих экспертов туристической отрасли, представителей власти и бизнеса, которые работали над определением приоритетных направлений развития туризма в регионе.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поприветствовал участников, подчеркнув, что развитие туризма является стратегическим направлением с большим экономическим потенциалом. Участие в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал» требует создания модели туристической отрасли, учитывающей уникальные особенности региона и обеспечивающей его устойчивое развитие. Важно найти баланс между экономическим ростом и сохранением природных богатств.

Формат сессии предусматривал работу экспертов в 10-ти тематических группах, каждая из которых сфокусировалась на отдельном направлении туризма: от культурно-познавательного до медицинского. В ходе практической части каждая из групп разрабатывала инициативы по развитию туристической инфраструктуры, подготовке кадров и цифровизации отрасли.

Сессия прошла с экспертной поддержкой представителей Российского государственного университета туризма и сервиса. Именно представители вуза-лидера в сфере туризма в России с учетом мнения флагманов отрасли региона сформируют базовые блоки и направления, которые станут основой стратегии.

– Результаты работы будут представлены губернатору региона и лягут в основу стратегии развития туризма Иркутской области до 2030 года. Реализация стратегии позволит значительно повысить привлекательность региона для внутреннего и международного туризма, укрепить позитивный образ Иркутской области как комфортного места для жизни и отдыха россиян и зарубежных гостей, – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Стратегический документ станет инструментом координации усилий всех заинтересованных сторон – власти, бизнес-сообщества и профильных экспертов. Его реализация позволит создать условия для повышения посещаемости региона, увеличения доходности предприятий туриндустрии и улучшения инфраструктуры. В процессе подготовки особое внимание уделяется привлечению мнений предпринимателей, работающих непосредственно в туристическом бизнесе региона, а также учета специфики территории и ее богатого природного наследия.

Напомним, по итогам 2024 года турпоток в Иркутскую область составил 2 млн туристов. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году регион вместе с Бурятией планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно. Недавно Иркутская область вошла в число 25 регионов, которые примут участие в программе развития въездного туризма. Эта инициатива направлена на раскрытие туристического потенциала регионов на международном рынке и создание конкурентоспособных турпродуктов для иностранных туристов