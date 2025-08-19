Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
Все материалы сюжета

40% иркутян поддержали ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*

Опрос сервиса SuperJob показал, что 40% жителей Иркутска одобряют ограничения на звонки в популярных мессенджерах, считая их мерой безопасности. При этом 51% респондентов выступили против, отмечая неудобства для обычных пользователей и удаленных работников.

«Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо», — прокомментировал один из участников опроса.

Наибольшую поддержку ограничения получили среди женщин и людей старше 45 лет, тогда как мужчины и молодежь до 35 лет чаще выражали несогласие. Горожане с доходом от 100 тыс. рублей в месяц оказались наиболее критично настроены к новым мерам.

О блокировке звонков в популярных мессенджерах стало известно из официального заявления Роскомнадзора, опубликованного 13 августа. Согласно сообщению ведомства, необходимость введения таких мер обусловлена использованием мессенджеров злоумышленниками для различных противоправных действий, включая телефонное мошенничество и даже терроризм.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске в сентябре
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес