Акция «Фасадник» впервые пройдет в Хужире

Известная акция «Фасадник», которая проводится в Иркутской области почти 10 лет и направлена на обновление домов, в этом году впервые пройдет на территории самого крупного острова на Байкале – Ольхоне, в поселке Хужир. Об этом рассказала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова на сессии по разработке стратегии развития туризма в Приангарье до 2030 года.

«С 5 по 8 сентября акция «Фасадник» пройдет в Хужире. Предлагаю туда всем приехать, поработать и внести свой вклад в развитие этого маленького поселка», – отметила Найденова.

В порядок планируют привести 11 зданий по следующим адресам:

Нагорная, 2

Байкальская, 1

Нагорная, 1

Байкальская, 1/2 (летняя кухня)

Байкальская, 3/2

Байкальская, 3/1 (летняя кухня)

Байкальская, 3 (второй дом)

Байкальская, 3 (третий дом)

Байкальская, 4/1

Нагорная, 2 (второе здание)

Нагорная, 1 (летняя кухня)

«Фасадник» – это общественная акция, в рамках которой любители и профессионалы приводят в порядок старые дома, заборы и дворы с целью улучшить эстетический вид населенного пункта. Обновление объектов проводят по заявкам собственников, привлекаются партнеры, работы согласуют со службой по охране объектов культурного наследия.

Ранее в этом году акция прошла в Иркутске: ее поддержали более 600 человек, которые обновили 12 объектов.